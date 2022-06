SPÉNARD, Alphonse



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 17 avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Alphonse Spénard conjoint de madame Cécile Bernard. Il était le fils de feu Henri Spénard et de feu Annette Mailhot. Il demeurait à Buckland, natif de Sainte-Sophie-de-Lévrard.Selon les volontés de monsieur Spénard, il n'y aura pas de cérémonie religieuse.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe madame Cécile Bernard, ses enfants: Réjean, Michel (Nancy Pépin), feu Sylvie, Johanne (Alain Ladouceur), Chantale et la fille de sa conjointe Dyane Mercier (Mario Vachon); ses petits-enfants: Mélissa, Sylvie, Stéphanie, Keven, Miky, Alexandra Vachon, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Jean Noël (Lise Sirois), Lise (feu Jean-Louis Monfette), feu Claire (feu Gérard Barabé), Yvon (Gabrielle Brochu); ses filleuls: Richard Spénard et Diane Monfette ainsi que ses neveux et nièces de la famille Spénard. De la famille Bernard, il était le beau-frère de: feu Yolande (feu Marcel Ouellette), feu Rita, feu Germaine (feu Alfred Lavallée), feu Jean-Paul, feu Paul-Émile (Simone Morin) ainsi que ses neveux et nièces de la famille Bernard et les membres de la famille Lévesque. Il laisse également dans le deuil ses ami(e)s intimes: Rim Darwich, Jean-Guy Roy, Lucien Blouin, Conrad (Émile Fontaine) et Réal Bluteau. Remerciement spécial aux ambulanciers, au personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis et au département de corono, au 3e étage, de l'IUCPQ à Québec pour tous les efforts fournis. Monsieur Spénard a été confié pour crémation à la