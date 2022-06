FALARDEAU, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 1er juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Falardeau, époux de feu dame Thérèse Guimont. Né à Québec le 17 novembre 1935, il était le fils de feu dame Amanda Harrison et feu monsieur Paul-René Falardeau. Il demeurait à Québec. Monsieur Falardeau laisse dans le deuil ses fils: Daniel (Laurette Bouchard), Dany (Line Cloutier); ses petits-enfants: Mélodie Falardeau, Simon Falardeau (Marie-Michelle Cyr), Vanessa Giguère (Alexandre Larocque), Carolane Bouchard (Jeff Olivier Parent); ses arrière-petits-enfants: Zack, Léa, Antoine; sa sœur: Paulette; sa belle-sœur: Hélène Careau (feu Paul-Henri Guimont); sa tante: Annette Paradis (feu Léopold Falardeau); son amie: Jeannette St-Laurent ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a été confié àSelon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Ses cendres seront déposées au cimetière St-Ignace de Loyola (Giffard), le samedi 18 juin à 13h30. Tous ceux et celles qui le désirent pourront se joindre à la famille au cimetière. La famille remercie tout le personnel de la résidence Chartwell Faubourg Giffard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, site: www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636.