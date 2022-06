DUFOUR, Wilma Hendrix



À Québec, le 5 juin 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Wilma Hendrix, épouse de monsieur Gilles Dufour. Elle était la fille de feu monsieur Johannes Hendrix et de feu Petronella Wolters. Originaire des Pays Bas, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son tendre époux Gilles Dufour; ses enfants: Nancy (Bruno Rhéaume) et Jean (Renée Massie); son petit-fils tant aimé: Endrick; ses sœurs et son frère: Marijke (Wim Thijsen), feu Peter et Annemieke; sa belle-mère: Ghislaine Bérubé (feu André Dufour); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Bernadette (Éric Sexton), Yolande (feu Michel Steevenson), Roland (Line Gendron), Yves, Daniel, Chantale et Pauline (feu Serge Trépanier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin 2022 de 13h30 à 16h30 auLa famille désire remercier spécialement l'infirmière Véronique Labrie et tout le personnel soignant du CLSC Charlesbourg, tout le personnel du département d'hématologie du CRCEO, le médecin André Blais et l'infirmière Véronique Gagnon de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur soutien, leur humanisme et les bons soins prodigués à madame Hendrix. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1188, rue Union, bureau 412, Montréal, QC H3B 0E5, https://cancer.ca/fr/