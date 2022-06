MILLER, Louise



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Louise Miller, fille de madame feu Béatrice Dubé et de monsieur feu Maurice Miller. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Guy Nolet; son ex-époux Yvan Nolet; ses sœurs Hélène et Céline (Gilles St- Hilaire); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolet; ainsi que plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis aidants: Michel Nadeau, Louise Lapointe, Micheline Leclerc, Louise Villeneuve, Hélène Voyer, Nicole Lapointe, Richard Pichette et Mario Fraser. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Colette (feu Robert Martel), Marcel (Carole Demers), Jean-Guy (feu Pierrette Pagé), Paul-Émile, Nicole, Jacqueline (feu Michel Boulay) et Jacques. Un merci très particulier à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Limoilou pour les bons soins prodigués et au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles sur place, site Web: https://www.gilleskegle.org/donenligne.aspx