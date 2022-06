PELLETIER FOURNIER

Louise-Anna



A l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 3 juin 2022, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Louise-Anna Pelletier, épouse de feu monsieur Hilaire Fournier. Autrefois de Saint-Pamphile de L'Islet, elle était la fille de feu dame Jeanne-Aurore Robichaud et de feu monsieur Albini Pelletier. Elle a demeuré plusieurs années à L'Islet et quelques années à Montmagny et à La Pocatière. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marielle (Michel Paul), Bruno (Céline Dubé), Yvan (Jeanne Fortier) et Martin (Madeleine Leblanc); ses petits-enfants: Mélissa et Sébastien Paul, Karine et Tanya Fournier, Kevin Fournier, Mireille et Jonathan Trudel, Rémi, Jonathan et Dave Fournier, leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants ainsi qu'un arrière-arrière-petit-fils à naître. Elle était la sœur de: Antoine (Robertine St-Pierre), feu Jean-Roch (Gilberte Bélanger), feu Alexandre (Monique Bernier), feu Yves (Denise Anctil), Henri (feu Ghislaine St-Pierre - Margot Blanchet), Étienne (feu Dolorès Perreault - Maxine Latucha), Charles-Émile (Élise Lavoie), Pierre (Louisianne St-Pierre) et André (Nicole Dubé); de la famille Fournier: feu Azilda, Clément (Jeanne Castonguay), feu Fernande, feu Florent (feu Juliette Lizotte), Albert (feu Claire-Yvette Ouellet), feu Huguette (feu Noël Castonguay), Gérard (Hélène Lizotte), Pauline (Claude Blanchet), Jeanne-Mance (feu Adrien Lizotte), Raymonde Bouchard (feu Guy Vaillancourt), Jocelyne Bouchard (Normand Litalien) et Réjean Bouchard (Lise Bélanger). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière et de la Résidence Labrie de St-Pascal, pour leur soutien, leurs attentions et l'excellente qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Fabrique de Saint-Pamphile 44, rue de l'église de Saint-Pamphile (Québec), G0R 3X0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 16 juin 2022 de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".