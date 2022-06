ROY, Julienne Tanguay



Après plusieurs années d'épreuves et de souffrances, s'est éteinte sereinement à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 février 2022, à l'aube de ses 92 ans, madame Julienne Tanguay, épouse de feu monsieur Irénée Roy. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Tanguay et de feu dame Bernadette Paré. Elle demeurait à Beaumont depuis 2017 et était originaire de Saint-Vallier de Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à, jour des funérailles, à compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Léandre, Jean-Marc (Esther Dumas), Louis-André et Lyne; ainsi que ses petits-fils : Jean-François, Etienne (Mélissa Lavoie) et Marc-André. Elle laisse également dans le deuil, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tanguay : feu Thérèse (feu Roger Aubé, feu Pauline Gaumond), feu Gérard (feu Yvette Roy), feu Edmond, feu Jean-Paul et feu Lucien tous deux décédés en bas âge, Jean-Paul (feu Pierrette Roy, Lorraine Blouin), Marie, feu Madeleine, Louis-André, feu Jeanne d'Arc (feu Lionel Gaumond, feu Laurette Laverdière). Elle va rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs décédés de la famille Roy : feu Gertrude (feu André-Albert Bélanger), feu Simone (feu Jean-Roch Corriveau), feu Noëlla, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire adresser un remerciement spécial au Dre Isabelle Thivierge, gériatre, pour le suivi des 14 dernières années et au Dr Serge-André Bégin pour leurs bons soins, leur écoute et leur empathie. Remerciements au personnel et aux bénévoles de la Résidence La Croisée du Bonheur à Beaumont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire soit par un don à la Fabrique de la paroisse de St-Benoît-de-Bellechasse ou à l'un des organismes suivants : l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM), Fondation des sourds du Québec ou la Fondation du Parkinson de la région de Chaudière-Appalaches. La direction a été confiée à la