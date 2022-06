ROCHEFORT, Charles-Edouard



À son domicile, le 9 juin 2022, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédé entouré de sa fille Gaétane, monsieur Charles-Edouard Rochefort, époux de feu madame Fernande Ratté. Il demeurait à Donnacona.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Il a été confié auMonsieur Rochefort était le père de Andrée, feu Yvonne, feu Guy, feu Gaétan, feu Max, Gaétane, Serge (Aline Desrosiers), feu Gaston (Maryse Belleville) et Manon (feu Claude Bossé), le grand-père de plusieurs petits-enfants et arrière-grand-père. Le frère et le beau-frère de feu Marie-Louise Rochefort Savard, Annette Rochefort Chamberland ; feu Rollande Ratté, Guy Ratté, Suzanne Perron Ratté, Elianne Plamondon Ratté, Andrée Piché Ratté (Yvon Matte). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC de Donnacona, particulièrement à Djino Gosselin, ainsi qu'aux Dre Lauréanne Goulet-Plamondon et Dre Lucie Lavallée pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca