DEMERS, Jean-Guy



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 9 juin 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Demers, époux de feu dame Christiane Dugal, fils de feu Lionel Demers et de feu Anita Renaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Chantal, feu Martin, Steve (Isabelle Laroche), (Julie Taillon), Frédérick (Catherine Fournel), Nicolas et Guillaume; ses petits-enfants: Sarah, Louis-Antoine, Rosalie, Aymerick, Charles et Nathan; ses frères et ses sœurs: Gilles, Michel, Pierre, Daniel, Denis, Mario, Richard, Sylvie, Line, Jocelyne, Guylaine et leurs conjoint(e)s; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dugal: France (Richard Larose), Martine (Guy Côté) et Jacques (Lise Arsenault), ainsi que sa filleule Marie-Ève, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org