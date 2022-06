LACHANCE, Benoît



Le 16 janvier 2022, à sa résidence de Montréal et entouré de son neveu François Lehoux et de ses proches, est décédé, à l'âge de 93 ans, M. Benoît Lachance. Il laisse dans le deuil, sa sœur Estelle (feu Germain Boivin), ses frères: Éloi (feu Clarisse de l'Étoile), Marcel (feu Madeleine Ross); ses belles-sœurs: Thérèse McCauliff et Aline Boyer; ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Fils d'Arthur Lachance et de Félexine Langlois, il était le frère bien aimé de feu Lauréat (feu Simonne Plante), feu Jeanne (feu Léo Lachance), feu Antoinette (feu Philippe Paradis), feu Lucienne (feu Josaphat Lehoux), feu Paul, feu Robert, feu Gérard, feu Claire, feu Gilberte (feu Roger Vézina). Benoît Lachance, propriétaire d'une maison de distribution Audio Ciné-Films, a réalisé et partagé un grand rêve: le Domaine à L'Héritage de Saint-Séverin. Ce rêve à la mesure de sa personnalité, était d'offrir durant la période estivale à des milliers de visiteurs, un immense jardin aménagé. Les fleurs étaient l'une de ses passions.Conformément à ses volontés, il sera inhumé au cimetière de Saint-Séverin, son village natal. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Frédéric le samedi, jour des funérailles, à compter de 13 h. Tous ceux qui ont connu Benoît Lachance sont invités à assister à la cérémonie et ainsi lui rendre un dernier hommage. La direction a été confiée à la