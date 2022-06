DESROCHERS, Lisette Dumas



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Lisette Dumas, fille de feu M. Ludger Dumas et de feu dame Jacqueline Parent, épouse de M. Laval Desrochers. Elle demeurait à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h à 10h20.et de là au cimetière de Saint-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil outre son époux Laval; ses enfants: Frédéric (Evelyne Paquet), Marie-Claude (Jean-Philippe Vachon), Philippe (Chantale Duchesne); ses petits-enfants: Arianne, Sofie, Aurélie, Camélia, Gédéon, Jasmine et Elyse; son frère, sa soeur et sa belle-soeur: Joane, Gilles (Line Garneau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desrochers: Claudette, feu Pierrette, Réal (Jocelyne Bergeron), Jacynthe (Benoît Gouin), feu Chantal, Michèle (feu Martin Riou), Benoît (Marie Laroche), Marie (Daniel Coulombe), Bernard (Léda Robichaud), Christiane (Charles Camirand), Sylvain (Lynne Girardin), Luc, Gilles, Yvan (Sylvie Girouard) et Jacques (Julie Belzile), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son père Ludger, sa mère Jacqueline et son petit-fils Léandre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél.: 418 683-8666.