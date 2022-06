CARON, Muriel



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 juin 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Muriel Caron, fille de feu Léo Caron et de feu Berthe Blaney. Elle demeurait à Québec.La famille recevra vos condoléances sur place à partir de 10 h. Elle laisse dans le deuil; ses sœurs et son frère: Irène (feu Robert Boutin), Hélène (feu Patrick Savage) et Roger (Catherine Emond); ses neveux et sa nièce: Nancy (Éric Doyle), Steve Savage (Chantal Fillion), Martin (Joanie Langlois) et Danny Savage (Annie Carrier); ses petits-neveux et sa petite-nièce: Thomas, Éva, Matthew, Léo, Charlie, Georges et Philippe; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.