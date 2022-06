LAROCHE, Aline Croteau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mai 2022, à l'aube de ses 92 ans est décédée madame Aline Croteau, épouse de feu monsieur Rolland Laroche. Elle était la fille de feu Philémon Croteau et feu Ernestine Côté. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d'Issoudun. Elle est allée rejoindre son époux Rolland et sa fille Ginette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (feu Jean-Claude Bergeron), France (Réal Lamontagne), Lise (Marcel Lamontagne), Lisette (Daniel Ferland), Stéphane (Christine Bergeron), Steve; ses petits-enfants: Dave (Mandy) et Audrey Bergeron; Julie (Kyven) et Keven Lamontagne; Kate (Francis) et Jessy Lamontagne (Gabrielle); Alex (Sarah-Maude) et Kim Ferland (Félix-Antoine); Jade-Isis et Mathis Laroche; ses 2 arrière-petits-enfants: Jake et Jayden Bergeron; tous les membres des familles Croteau et Laroche.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 Site internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire