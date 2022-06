MARTEL, Nicole



À la merveilleuse Maison de soins palliatifs du Littoral, le 26 mai 2022, est partie paisiblement et entourée de l'amour des siens, notre mère, Nicole Martel. Elle venait de célébrer ses 81 ans et demeurait à Lévis. Elle est allée rejoindre son époux feu Claude Théberge. Elle était la fille de feu madame Régina Tremblay et de feu monsieur Charles-Henri Martel; la bru de feu Rolande Tanguay et de feu Albert Théberge. Cette femme unique laisse derrière elle ses enfants adorés: Sophie et Jean-Marc (Carolyne Paradis) de même que les enfants de Carolyne, Alexandre et Ariane. Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Martel et Théberge. Elle était la soeur de feu Marie-Emma (feu Philippe Rhéaume), feu Laurey (Marie-Laure Laliberté), feu Lucien (feu Thérèse Nadeau), feu Rita (feu François Fournier), feu Yves (Annette Poiré), feu Émile et de feu Suzanne (Wilfrid Carrier); la belle-soeur de feu Yvan (Denise Proulx), l'abbé René, Gisèle (Gérald Aubin), Claire (Yvon Laflamme), Nicole (Lucien Morin), Lise (Gilles Dion), Jacques (Denise Dumais), Pierrette (Jocelyn Guay), Pauline (Denis Hamel), Benoît (Pauline Boulanger), feu Réjeanne et de Hélène (André-Bernard Lemer). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s chers à son cœur. La famille tient à offrir ses plus sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour toutes les attentions, l'accompagnement et les soins d'une grande bienveillance et d'une grande humanité prodigués à notre maman qui leur avait donné toute sa confiance. Un merci tout particulier à Ève, Isabelle, Hélène et Christiane, des personnes au cœur immense qui ont fait une grande différence à la fin de son chemin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/ ou au fonds Alphonse-L'Espérance de la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour supporter la recherche en pneumologie https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2019/.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 17 juin de 18h30 à 21h.La famille recevra également les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 12h30. Suite à la cérémonie, les cendres seront inhumées au cimetière Mont-Marie.