THÉBERGE, Yves



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yves Théberge, époux de dame Rose-Aimée Gagnon, fils de feu Léo Théberge et de feu Berthe Roussel. Natif de Trois-Pistoles, il demeurait à Sainte-Marie.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rose- Aimée; ses filles: Sylvie (Yvan Lavoie), feu Guylaine (Serge Croft), Sonia (Hermel Cyr) et Karina (Serge Thiffault); ses petits-enfants: Audrey (Jonathan Morneau-Couture), Eve (Jimmy Béland), Sébastien (Isabelle Toutant), Sara (Pierre-Luc Jobin), Daphnée (Benjamin Johnston), Jade (Ludovic Bolduc-Généreux), Chloé et Marika (Dave Roy); ses arrière-petits-enfants: Philippe, Roxane, Sophie, Pénélope, Caleb, Isaac, Nolan, Charlie, et bébé Croft-Jobin; ses frères et sœurs: feu Normand (Annette Beaulieu), feu Colette (feu Léo Parent), feu Noëlla (Robert Beaulieu), Valérie (Marcel Rioux), Charley (feu Ginette Grondine), Georgette (feu Yvon Thibault), Carmen (Victorien Beaulieu), Marc-André (Michele Lebrasseur), feu Michel (Yolande Roussel), feu Nicole (feu Paulo Roy) et feu France (Léopold Nadeau); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Gagnon: Marie-Ange, Anne-Marie et Richard (Georgiane Moreau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier pour leurs bons soins et leur humanité Dr Daniel Roux du GMF Nouvelle-Beauce, le personnel du Château Sainte-Marie, de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC de Sainte-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule : www.lecrepuscule.ca