RICHARD, Claire



À son domicile de Sainte-Christine d'Auvergne, le 28 avril 2022, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédée madame Claire Richard, épouse de feu monsieur Israël Richard et native de Saint-Basile de Portneuf. Madame Richard laisse dans le deuil ses filles: Lyse (Réjean Marcotte) et Ginette (Fernand Leclerc); ses petits-enfants: Ian (Pascaline Thiaré) et Miguel Marcotte, Stéphanie, Geneviève et Israël Leclerc; ses arrière-petits-enfants: Jérôme Marcotte, Arianne Martel et Daphnée Paquet. Elle était la soeur de feu Sorel (feu Alice Côté), feu Jeannette (feu Raymond Richard), feu Lucie (feu Alex Robitaille), Gisèle, (feu Wellie Richard), feu Abel (feu Georgette Morissette), feu Thérèse (feu Donat Richard), feu Bernard (Claudette Gaudreault), Ernest (feu Cécile Pouliot) Aline (feu Jean-Baptiste Cameron), feu Roma (Herman Bernier) et feu Lauriette. Elle était la belle-soeurs de feu Edwidge (feu Lorenzo Marcotte), feu Albina (feu Jules Savard), feu Auréa (feu Rodolphe Langlois), feu Paméla (feu Roméo Savard), feu Léopold, feu Donat (feu Thérèse Richard), feu Eugène (feu Irène Villeneuve), feu Rolland (feu Hélène Lewis), feu Cylien, feu Wellie (Gisèle Richard) et feu Lionel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dre Nancy Cameron pour son dévouement et son professionnalisme. Un gros merci à sa fille Ginette et à son conjoint Fernand Leclerc pour la garde de madame Richard durant 12 ans. Je tiens à souligner la présence soutenue de ma conjointe Lyse Richard auprès de sa mère. Également, un merci à Claude Thibault du CLSC de Pont-Rouge.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la