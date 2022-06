LEMIEUX, Jacqueline



Entourée des siens, à Cabano, le 13 juin 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Jacqueline Lemieux, épouse de M. Michel Donais, demeurant à Témiscouata-sur-le-Lac. Outre son époux Michel, elle laisse dans le deuil la fille de son mari Catherine Donais; les enfants de Catherine: Charles Donais et Alexandra Lambert; ses frères et sœurs: Carmen (Joachim Roussel), Ruth, Marcellin (Céline Sirois), Claudette (Jean-Roch Fréchette) et André (Andrée Levasseur); son beau-frère: Pierre; sa belle-sœur: Ghislaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du Centre Hospitalier de Notre-Dame-du Lac pour les excellents soins prodigués à Mme Lemieux.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium du :