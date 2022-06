LACHANCE, Jacques



À l'I.U.C.P.Q., le 4 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jacques Lachance, époux de dame Liliane Huot. Il était le fils de feu Blanche Montreuil et de feu Gérard Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Liliane, ses enfants : France (Michel Noreau) et Martin (Gina Boucher) ; ses petits-enfants: Gabriel, Pénélope, Jonathan, Zachari, Tristan et Thomas ; son frère feu Jean-Marc (Gisèle Beaulieu) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot : feu André (Pauline Tailleur) et Thérèse (feu Bob Falardeau, feu Auguste Trottier); ses neveux et nièces : Serge, Jean, Johanne, Jacques, Gina et Richard ; son filleul Stéphane Jacques, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents, nombreux amis(e)s et collègues. Il est allé rejoindre sa sœur Louisette qui l'a précédé. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q., plus particulièrement le Dr. Philippe Jouan ; les infirmières : Nadine, Mireille et Marie-Pier ; les préposées : Hélène, Nancy, Mariama et Madone, sans oublier l'équipe des soins à domicile du CLSC Maizerets, en particulier Sandra et Joanie, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 Chem. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org