GRAVEL, Louisette Simard



Le 16 mai 2022, Louisette Simard Gravel est décédée à l'âge de 87 ans et 8 mois, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ-Hôpital Laval). Louisette Simard était l'épouse de Jean-Roch Gravel. Elle résidait à la Villa Ste-Foy, à Québec. Elle était la fille de feu Julia Harvey et de feu Philippe Simard.Outre de son mari des 59 dernières années, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Chantale (Jocelyn Caissy), Réjeanne (feu Éric St-Jacques) et Francine (Patrick Gaumond); ses petits-enfants: Yann et Lucas (Jessy Roy) Maisonneuve, Marie-Philip (Andres Zambrano) et Charles-Étienne (Marie-Mée Bois) St-Jacques; ses frères et soeurs : René (Noëlla Maltais, feu Gaétane Pelletier), Léon (Gabrielle Tremblay, feu Céline Jean), Céline (Guy Boivin) et Mariette (Alain Tremblay) Simard; ses cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s : Micheline Morin, Céline St-Georges, Rodrigue Gravel, les membres du Cercle des fermières de Saint-Émile et bien d'autres. Elle était la belle-soeur de feu Marguerite (feu Maurice St-Georges), feu Alexis (feu Huguette Juneau), feu Simon (feu Jeanne d'Arc Vachon), feu Cécile (Léo Vachon), feu René (feu Laurence Lévesque), feu Yves (Jeanne d'Arc Gagné), feu Yvan (Odile Dufour), feu Jean-Marc (Yvonnette Duguay), feu Candide (Cyrille Dallaire), feu Lisette (Germain Plante) et feu Vincent (feu Céline Savard) Gravel. La famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances en présence des cendresde 13 h à 15 h, suivi d'Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Saints-Anges de Jonquière (4049 rue des Saints Anges, Jonquière, Qc, G8A 1N1) sur le lot familial de ses parents. Nous voulons remercier la Villa Ste-Foy pour les 4 belles dernières années et l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les soins qui, si souvent, l'ont soulagée et rassurée. La famille demande à ne pas faire l'envoi de fleurs; vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), Téléphone : 418 656-4999, Site Web : www.fondation-iucpq.org ou à un organisme de votre choix.