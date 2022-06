HAMELIN, Charles-Édouard



Au CHUL, le 11 juin 2022, à l'âge de 102 ans, est décédé monsieur Charles-Édouard Hamelin, fils de feu monsieur Isidore Hamelin et de feu dame Angélina Arcand. Il demeurait à Donnacona, autrefois de Deschambault. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h,. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Hamelin laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Yvon Hamelin, Michel Hamelin (Lise Lallemand), Daniel Hamelin (Danielle Navacchi), Marielle Hamelin, Gilles Marchesseault (Lyne Larouche), Diane Marchesseault (Yvon Groleau) et Réjean Mayrand ainsi que leurs enfants. Il est allé rejoindre ses parents, ses frères et ses sœurs décédé(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/ Des formulaires seront disponibles à l'église.