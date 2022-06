SIMARD, Gaston



Entouré de ses proches, le 28 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaston Simard. Époux de madame Ghislaine Pepin, il était le fils de feu madame Priscille Paré et de feu monsieur Pierre Simard. Il demeurait à Québec. Monsieur Simard a été propriétaire de La Boutique aux Fleurs pendant 38 ans. Il était un conjoint, un père et un grand-père aimant, généreux et dévoué. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Suzanne Grenon) et Anik (Jean Boivin); ses petits-enfants : Audrey-Anne, Nicolas, Gabriel et Laurent; ses beaux-frères et belles-soeurs : Guy (Huguette Savard), Gervaise Allaire et Adelia Laplante. Il repose désormais en paix auprès de ses frères : Jean-Pierre et Bernard de même que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pepin : Lauréat, Noëlla, Irmand, Alcide, Rita, Auguste, Camille, Gervais, Jeannine, Martin, ainsi que leurs conjoints et conjointes disparus. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances à :de 13h à 14h30, suivra. Les cendres seront déposées dans le columbarium de la Seigneurie. La famille remercie sincèrement le personnel du 9e étage du CHSLD Notre-Dame de Lourdes pour la bienveillance et le dévouement manifestés au cours des derniers mois.