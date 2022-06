VÉZINA CHAMBERLAND

Véronique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mai 2022, à l'âge de 94 ans est décédée madame Véronique Chamberland, épouse de feu Philippe Vézina. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Chamberland et de feu Diana Roy. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille accueillera parents et amis au, jour des funérailles, de 9h30 à 12h15.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre ses enfants: Serge (Yolande Nadeau), feu Florent, Monique (feu Paul-Émile Chamberland), feu France (feu Marius Chamberland), Jacques (Esther Gosselin), feu Marie-Louis, Jacinthe, feu Lise, Hélène (Clément Carrier), feu Dominique, Paul (Sylvie Lemelin), Dominic (Esther Langlois), feu Marie-Josée et feu Simon. Elle était la grand-mère de: Mireille et François Vézina, Martin, Mélanie, Vickie et Majorie Vézina, Carol et Dany Chamberland, Moyra, Nadia et feu Dyna Chamberland, Julien et Justine Vézina, Mélissa, feu Carl, Johany et Cyndy Fontaine, Élise et Roxane Vézina, Étienne et Vincent Vézina. Elle laisse également dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants et plusieurs arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Germaine (feu Élisée Lacroix), feu Gérard (feu Monique Aubé), feu Émile (feu Thérèse Chamberland), Marie-Paule (feu Luc Dion), feu Ozanam (Marthe Jolicoeur), feu Jean-Claude (Monique Brochu), Yvette (Yvon Audet), Marielle (feu Fernand Goulet) et feu Diane (feu Conrad Pichet). Elle était la belle-sœur de: feu Sévère (feu Prudentienne Isabelle), feu Rosalia, feu Eva (feu Wilfrid Théberge), feu Alphonsine, feu Anna (feu Armand Jolivet). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel de la Résidence À La Croisée Du Bonheur de Beaumont ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Cajetan D'Armagh) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou à la Fondation Maurice Tanguay 4815, boul. l'Ormière bureau 280 Québec (Québec) G1P 1K6. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire