CHIASSON, Yves



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juin 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Yves Chiasson, fils de dame Clémence Pelletier et de feu monsieur Richard Chiasson. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre sa mère Clémence Pelletier; son frère Serge (Nancy Desjardins); sa sœur Rita; ses neveux et nièces: Zoé, Josiane, Rachel, Rose-Délima (Marcel), Pierre- Richard (Chelsea Crozman) et Kassandra; ses petites-nièces: Lilirose, Catherine et Charlotte; ses tantes et ses oncles: Yolande Chiasson et Anna Chiasson (Émile), Richard Pelletier (Louise Bouchard), Thérèse Pelletier, Pauline Pelletier (feu Jean-Guy), Lisette Pelletier (feu Bertrand) et Carole Pelletier (Henri); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Butters (handicapés intellectuels et autisme), 127, rue Principal, bureau 105, Cowansville, QC, J2K 1J3, don en ligne: https://buttersfoundation.ca/fr/faire-un-don/