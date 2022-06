GENDRON, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 juin 2022, est décédé subitement à l'âge de 77 ans, monsieur André Gendron, époux de dame Henriette Caron. Natif de L'Isletville, il était le fils de feu dame Colette Boulet et de feu monsieur Roland Gendron. Il demeurait à Québec et a également habité plusieurs années à Jonquière. Les membres de la famille recevront les condoléances à. Outre son épouse Henriette, André laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Philippe Côté), Daniel (Marie-Josée Angell), Marie-Claude (Martin Robitaille); ses petits-enfants : Anne-Sophie, Maude, Mathieu, Marilou, Pénélope, Olivier; son frère Jean-Yves (Louise Godbout); ses sœurs : Micheline (feu Roger Hébert), Jeannine (Paul Bégin), Diane (Michel Dupuis); sa belle-mère Eliane Bernier (feu Georges Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Médard (Micheline Demers), Agathe (Yves Coulombe), Rachel (Yvan Migneault), Hélène (Jules Gagnon), Danielle Moreau (feu Sylvain) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il était également le frère de Denise (Marcelin Deschênes) et Ludger, ainsi que le beau-frère de Michel Caron, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Les Funérailles sont sous la direction de :