FORTIN, Thérèse



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 4 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Fortin, épouse, en premières noces, de feu monsieur Patrick Lemay et en secondes noces de feu monsieur Robert Gariépy. Elle était la fille de feu monsieur Omer Fortin et de feu dame Henrine Lapointe. Originaire de Saint-Joachim, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Lise St-Georges), Denis (Chantal Moisan), Marc (Lucie Ouellet) et André (Jean-Yves Gouttefangeas); les enfants de son époux Robert Gariépy, Michèle (Yvon Huot), feu Jacques, Marc (Jocelyne Chagnon), Sylvie (Raynald Ferland), Florian (Fabienne Paquet), Florent (Martine Boucher) et Marcel (Patricia Verreault); ses 6 petits-enfants de sa famille Lemay, Marianne et Jacynthe Lemay, Marie-Claire, François, Marc-André et Isabelle Lemay, et ses 16 petits-enfants de sa famille Gariépy, Chantal et Nathalie Huot, Isabelle, Annick, Jacques Jr, Marc-André et Marie-France Gariépy, Stéphanie, Marie-Ève et Anne-Claude Ferland, Olivier et Nicolas Gariépy, Étienne, Pierre-Luc et Jean-Michel Gariépy et Magalie Gariépy, Julie Leclerc, Victoria et Claudia Moisan, leurs conjoints et conjointes, ainsi que 30 arrière-petits-enfants des familles Lemay et Gariépy; sa sœur Gérardine Bouchard Fortin (Raymond Bouchard) et son frère Guy Fortin (feu Suzanne Gingras). Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Lucille Lafond Lavallée (feu Roger Lafond) et Isabelle Lavallée, et Jeanne D'arc Plante (feu Eugène Gariépy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses sœurs qui l'ont précédée dans la mort: Marie-Anna Gingras Fortin (feu Jean-Guy Gingras) et Monique Tanguay Fortin (Jean Tanguay). Lorsque nous pensons à Thérèse, nous avons l'image d'une femme forte, déterminée, persévérante, remplie d'amour pour sa famille, une femme de cœur. Sa présence nous manque déjà, mais grâce à nos souvenirs, elle continuera d'exister dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances en :de 10h à 11h.Par la suite, madame Fortin sera portée à son dernier repos au cimetière St-Charles (1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6).