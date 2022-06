PAQUIN, Louisette Leclerc



Au centre hospitalier de l'Université Laval, le 20 mai 2022, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Louisette Leclerc, épouse de feu Fernand Paquin, fille de feu René Leclerc et de feu Rose Picard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Denis Paquin (Helen Pethick), André Paquin et Hélène Paquin (Gary Samler); ses petits-enfants: Stephanie, Jennifer (Alain D'Aoust) et Christopher (Kayla Melissa Harper); ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Yvon Leclerc (Monique Mainguy), feu Renée Leclerc (Gilles Hains), Micheline Leclerc (Camille Bédard), Gilles Leclerc (feu Lise Bédard, Ginette Parent), feu Nicole Leclerc (feu Yvon Bégin), Lise Leclerc (Denis Dionne) et Daniel Leclerc (Carole Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Mme Claudette Huard pour son soutien exceptionnel ainsi que le personnel du Château Bellevue de Val-Bélair. Remerciements également au Dr Marchand et son équipe pour les bons soins prodigués et leur écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, web : www.cancer.ca ou encore à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web: www.societealzheimerdequebec.com