LÉTOURNEAU, Napoléon



À Québec, le 31 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Napoléon Létourneau, époux de Ghyslaine Bernard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils: Christian (Dany Forest), Pierre et Michel (Julie Dorris); ses petits-enfants: Marjorie, Guillaume, Maude et Denis Forest; ainsi que son frère feu Maurice (feu Anne-Marie Doddrige); ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul-Henri (feu Lise Lizotte), Marguerite Marie (feu Julien Godbout), André (Lynda Lavoie) et Johanne Bernard et ses neveux, nièces et ami(e)s. Selon ses volontés, il a fait don de son corps à l'Université Laval. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)sà 9h30,La famille tient à remercier tout particulièrement Dr Michèle Lavoie et son équipe du CLSC de la Jacques-Cartier et le personnel soignant des soins palliatifs du Centre hospitalier Chauveau pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: (514) 861-9227 ou 1 (888) 766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca