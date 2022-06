DESGAGNÉS, Jean-Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 février 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Desgagnés, conjoint de dame Lynn Côté, fils de dame Carmen Ouellet et de feu monsieur Jérémie Desgagné. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Carmen Ouellet et sa conjointe Lynn Côté, son fils Olivier Desgagnés; ses sœurs et son frère: Sylvie (Christian Fortin), Line (feu Jean Lavoie), Chantale (Denis Guay) et André; sa nièce Geneviève et ses enfants Marie et Louis-Philippe, son neveu Frédérick (Marilia) et leurs enfants Benjamin et Samuel; les fils de sa conjointe: Yan Bouthillette et Karl Stephane Bouthillette; les petits-enfants de sa conjointe: Emile, Marion et Léo Bouthillette; sa belle-sœur Martine Côté (Alain Gosselin), ainsi que ses nièces de la famille Côté, son oncle, ses tantes, cousins, cousines, ami(e)s et voisins si précieux. Un merci très spécial à la Dre Michèle Lavoie et aux gens des CLSC Ste-Foy-Ancienne-Lorette notamment Martin Vézina, Mathieu Bouchard, Martine Lachance et Audrey Jacques pour leurs soins si dévoués. Un immense merci pour son refuge de fin de vie, son hôtel cinq étoiles, la Maison Michel-Sarrazin. Ces gens, avec tout leur amour, leurs petites attentions ont su lui apporter plein de petits bonheurs au quotidien en le soulageant, le réconfortant et l'écoutant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca Ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don