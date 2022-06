JULIEN, Serge



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 1er juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Serge Julien époux de feu dame Lucette Germain et conjoint de dame Raymonde McNicoll. Il était le fils de feu monsieur Sylva Julien et de feu dame Élianne Hardy. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Julien laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Chantale Julien (Jonathan Morasse) et son fils feu Daniel Julien; ses petits-enfants: Joshua Biasotto, Marie-Laurence Morasse et Mathieu Morasse; ses soeurs: Arlette Julien (Albert Genois) et Githa Julien (Gilles Paquet); ses beaux-frères et belles-soeurs: Fernand Germain (Odile Cantin), Claudette Germain (feu Ludger Ouellet), Thérèse Germain (Georges Matte) et Gisèle Germain (Gilles Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille McNicoll: Bernard McNicoll (Jeannine Gilbert), Roger McNicoll (Julie Boucher) et feu Jean-Pierre McNicoll (Pauline Bélanger); ses filleul(e)s: Jacinthe Paquet et Pierre Matte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au 3e étage, soins palliatifs, de l'hôpital Laval pour les bons soins et leur humanisme. Monsieur Julien ne sera pas exposé.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec.Qc. G2J 1B8 Tél: 418-682-6387 ou 1-888-473-4636.