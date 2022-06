ROY, Noëlla



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 4 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Noëlla Roy, épouse de monsieur Réal Bouchard, fille de feu madame Marie-Louise Labrecque et de feu monsieur Joseph Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 30.Les cendres seront déposées immédiatement après la cérémonie au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son époux Réal Bouchard; ses frères et sœurs: Aline Roy (Gustave Sévigny), feu Émilien Roy (Thérèse Gagnon), feu Jeannine Roy (André Lachance), Jacqueline Roy (feu Johnny Lecavalier); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gilberte Bouchard (feu Angelo Bouchard), feu Jeanne Bouchard (feu Paul Carrier), feu Gaston Bouchard (Jeannine Genest), feu Aurélien Bouchard (feu Réjeanne Cloutier), Pierre Bouchard (feu Gisèle Lelièvre), feu Jean Bouchard, feu Christiane Bouchard, Ida Bouchard (Denis Pacaud), feu Léon-Louis Bouchard et feu Colette Bouchard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHLD Christ-Roi pour les bons soins prodigués.