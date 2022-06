LAFRAMBOISE, Léo



À l'hôpital régional de Portneuf, le 6 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Léo Laframboise, époux de dame Denise Morissette, fils de feu monsieur Éliodore Laframboise et de feu dame Marie-Jeanne Naud. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances à compter de 10 hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, monsieur Laframboise laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Johanne Bastien), Nathalie (Stéphane Grimard) et Guy (Lucie Laporte); ses petits-enfants: Jonathan, Noémie et Raphaëlle; ses frères et sœurs: feu Anita (feu Émilien Masson), feu Raymond (feu Juliette Grondines), Madeleine (feu Adélard Marchand), feu Marcel (feu Roséda Richer), feu Paul (feu Jeannine Gignac), feu Jacques (Jeanne-Mance Richer), feu Jean-Marie (Odile Julien), Fernand, Lorraine et Louiselle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morissette: André (Jeanne Delisle), Rita (feu Lucien Lambert), feu Thérèse, Germain (feu Pauline Proteau), feu René (Paulette Gauthier), Aline (feu Denis Bédard), feu Denis (Anne-Marie Langlois), Jacques (Denise Piché), Arsène (Micheline Théroux) et Jean (Rollande Julien), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'hôpital régional de Portneuf, particulièrement le personnel de soins de l'unité de réadaptation et de l'unité de soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/.