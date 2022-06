BOUCHER, Juliette



Au CHSLD Limoilou, le 4 juin 2022, s'est éteinte à l'âge de 93 ans, madame Juliette Boucher épouse de feu monsieur René Breton, fille de feu monsieur Alfred Boucher et feu madame Marie-Louise Ruel. Elle demeurait à Québec autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à l'église de St-Charles-de-Bellechasse,, samedi le 18 juin 2022 de 9 h à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses fils: Nelson (Lyne Gagné), Raynold (Guylaine Desfossés), Ronaldo, ses petits-enfants: Noémie et Alexandre, ses frères et sœurs: Jeannette (Michel Côté), Aline, Daniel (Claire Faucher), Richard (Éliane Breton) et Rosaire; sa belle-sœur: Jeanne D'Arc Couture, son beau-frère: Denis Breton; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que la famille Gagné qui l'a accueilli chaleureusement. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du deuxième étage du CHSLD Limoilou pour les bons soins qui lui ont été prodigués et pour leur attitude de bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme qui vous désirez soutenir. La direction des funérailles a été confiée à la