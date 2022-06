BLANCHARD PARÉ, Doris



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 avril 2022, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédée madame Doris Blanchard, épouse de monsieur Jean-Guy Paré. Elle était la fille de feu madame Gabrielle Bouchard et de feu monsieur Laurier Blanchard. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Annie (Luc Richard), Peggy (Nicholas Edgell); ses petits-enfants : Mathilde (Émile Arsenault), Rose (Maxime Couture), Tristan et Madison; ses frères et soeurs : Murielle, Ronald (Carmen Bédard) et André; ses beaux-frères et belles-soeurs : Lorraine (feu François Cliche, Élysé Gravel), feu Roch, Ginette (feu Jean Paradis), Jocelyn (Suzanne Bédard) et Rachel (Jacques Bourassa); ses chères amies : Pierrette (Richard Chalifour) et Suzanne Pouliot (feu Gaston Tremblay); ainsi que madame Claire Couillard pour ses bons conseils. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du Cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666 site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.