LACHANCE, Raymonde Bélanger



Son amour pour les siens, sa bonté, son sourire et son rire resteront à jamais gravés dans nos cœurs.À l'IUCPQ, hôpital Laval, Québec, le 27 avril 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Raymonde Bélanger, épouse de monsieur Viateur Lachance, fille de feu monsieur Léonard Bélanger et de feu madame Pauline Langlois. Elle demeurait à Saint-Thuribe. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière de Saint-Thuribe, sous la direction duMadame Bélanger laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Claire, André (Lucie Lemieux), Chantal (Sylvain Cauchon), Stéphane (Karine Tremblay); ses petits-enfants adorés: Jonathan (Annick Bédard); Hélène (Jérémy Castonguay) et Francis (Stéphanie Lajoie); Frédérick et Dayle; son arrière-petit-fils qu'elle chérissait Eliott. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Normand (Lise Labonté), feu Yves (feu Jeanne-d'Arc Cadieux), Joceline (Robert Lépine), feu Réjeanne (Robert Sauvageau), feu Nicole (feu Roger Sauvageau), feu André (Nicole Douville), Louise (Gilles Désy), Clémence (Gilles Leclerc), Guy (feu Diane Chalifour), Gérald (Claudette Gingras), Richard (Myriam Légaré); feu Françoise Lachance (feu Jean-Louis Sauvageau), feu Justin (Yolande Lachance), feu Daniel (feu Jeanne-Mance Trottier), feu Rolande (feu Benoit Gendron), feu Jeanne (feu Lucien Garneau), feu Marie-Marthe (feu Fernand Vallée), feu Marie-Blaise (feu Paul Noreau), Marie-Paule (feu Martin Proulx), feu Madeleine. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Rêves d'Enfants Division Québec Est, 625, rue des Rocailles, bureau 200, Québec, G2J 1A9, www.revesdenfants.ca