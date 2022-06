BISSON, Auguste



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 1er juin 2022, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé M. Auguste Bisson, époux de dame Thérèse Beaulieu, fils de feu Valère Bisson et de feu Emerilda Drouin. Il demeurait à St-Joseph-de-Beauce. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Régis, Sarah et Louis (Josée Caron); ses petits-enfants: Véronique Nadeau (Étienne Verrette-Paquette), Étienne Nadeau (Sylvianne Duchesne), David Nadeau et Thomas Bisson. Il était le frère de feu Suzanne (feu Joachim Létourneau), feu Raymond, feu Gaston (feu Aline Deblois), Huguette (feu Wenceslas Murphy), Georgette (feu Jean-Marie Nadeau), feu Denis, Robert (Rita Gagnon), Jules (Michèle Gelly), Denyse (Eric Gravelle), feu Raymonde (feu Guy Plante), Luc, Gaétane (Jean-Paul-Gravelle), Rémi et Geneviève (Jean Cloutier). Il était le beau-frère de Ginette (Yvon Larochelle) et Réjeanne (Antonio (Tony) Quirion). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 17 juin de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/