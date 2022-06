VACHON, Jules-Aimé



Le 11 juin 2022, entouré de sa famille dans le confort de sa maison, est décédé monsieur Jules-Aimé Vachon à l'âge de 93 ans. Il était le fils de feu Émile Vachon et de feu Bernadette Lessard. Il demeurait à Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lale mercredi 22 juin de 19 h à 21 h, le jeudi 23 juin de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Lehoux, ses enfants: feu Guimond (Louise Labrecque), François (Nicole Thivierge), feu Nicolas, feu Julie, feu Louis; ses petits-enfants: Vanessa (Mathieu Roy) et Marika (Marc-Antoine Turmel), Keven (Marie-Ève Roberge Perron), Mélanie (Gilles Gagné), Lucas St-Pierre Vachon (Marie-Soleil Bujold Helie) et Jessika (Alexandre Juteux); ses arrière-petits-enfants: Christopher, Angélick, feu Ève, Amélia, Logan, Léonie, Raphaël Gagné, Ophélia et Elena Roy et Mélodie Turmel. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs Vachon, beaux-frères et belles-sœurs Lehoux, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dres Beauregard et Nantel ainsi que les intervenants du CLSC de Lotbinière pour les bons soins de fin de vie prodigués à Jules-Aimé. La direction des funérailles est confiée à la