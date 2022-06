TRACHY, Arsène



À son domicile, le 23 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Arsène Trachy, époux de Mme Doris Turgeon. Il demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera :Les condoléances : le dimanche 19 juin 2022 de 12h30 à 16h00.Il laisse dans le deuil son épouse : Doris Turgeon, ses enfants : Barbara (Michel Rancourt), Catherine, Jason (Isabelle Tremblay) et Sharon (Jérémi Marcoux), ses petits-enfants qu'il aimait tant : Edward, Dylan et Abygael, ses frères et soeurs : feu Marc-André (Lily Perreault), feu Évangeline (feu Maurice Bergeron), Mariette (Grégoire Bilodeau), Carmen (feu Jean-Marie Pelletier), Jean-Denis (Jacqueline Aubin), Gilles (Géraldine Trachy), feu Claudette (feu Raymond Deblois), Nicole (feu Jacques Carbonneau), Michel (Cécile Roy), Marguerite (Jean-Yves Fecteau), Yves (Line Richard), Guylaine Deblois (Lucien Bilodeau) et Eddy Deblois (Manon Gauthier). Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs : Hermance (Jean Guay), Ida (Alphée Poulin) et Clermont. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements: La famille tient à remercier le Dr Jonathan Blier, l'infirmière clinicienne Caroline Morin ainsi que tout le personnel du CLSC de Sainte-Marie pour leur dévouement, leur soutien et leur grande écoute. Dons: Fondation Élan : www.fondationelan.com (la fondation Élan amasse des fonds pour soutenir les enfants, les adultes et les aÎnés ayant une déficience physique) 2975, chemin St-Louis, bureau B-110, Québec, Qc, G1W 1P9, 418-529-9141 poste 4366.