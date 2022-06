DASSYLVA, Claudette Tremblay



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 10 juin 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Claudette Tremblay, épouse en premières noces de feu monsieur Arthur Dassylva et en secondes noces de feu monsieur Émilius Blouin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses filles: Patricia Dassylva (Gaétan Joannette) et feu Nathalie Dassylva; ses petits-enfants: Xavier et Charles-Antoine Joannette, Luce et Maxime Fréchette; son arrière-petit-fils André; ses sœurs: Lucette, Denise, Anita, Aline (Ghislain Savard) et son frère Réal, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et son copain de cœur Raymond. Sa fille tient à remercier chaleureusement tous les voisins de sa mère pour les services rendus et les petites attentions faites auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca