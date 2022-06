THERRIEN, Lucille



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 11 mai 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Lucille Therrien, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Marceau et fille de feu dame Yvonne Dumont et de feu monsieur Ovila Therrien. Elle demeurait à Québec. Madame Therrien laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Lucette et Lucie (Deny Breton), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces. Elle était la mère de : feu Claude. La famille recevra les condoléancesde 9h15 à 10h15,. Les cendres seront mises en terre au cimetière St-Charles.