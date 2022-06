SIMARD, Charline



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 26 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Charline Simard, épouse de monsieur Henri-Louis Bouchard. Née à Québec, le 4 avril 1943, elle était la fille de feu dame Marianne Tremblay et feu monsieur Rolland Simard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son conjoint Henri-Louis ainsi que ses enfants: Marie-Josée Bouchard (Jean Bruneau), Marc Bouchard (Isabelle Dauray), Éric Bouchard (Julianna Bouchard); ses petits-enfants: Antoine Bruneau-Bouchard, William Bruneau-Bouchard, Rosalie Bouchard, Béatrice Bouchard, Marie-Sophie Bouchard, Thomas-Lachlan Bouchard, Henri-Louis Bouchard, Edward Bouchard, Reece Bouchard et leur conjoint(e); ses frères et sœurs: Dina Simard (Pierre Roy), Raymond Simard (Solange Guérin), Jean-Yve Simard (Ginette Bluteau) et Micheline Simard (Pierre Dalpé), sa belle-sœur: Monique Ouellet (feu Donald Simard) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. Elle est allée rejoindre ses frères Ghislain Simard et Donald Simard qui l'ont précédée. La famille désire remercier, tout particulièrement, la Docteure Danielle Marceau, oncologue traitante et accompagnatrice de plus de 30 ans. La famille désire remercier, tout le personnel soignant et autres intervenants de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'OQPAC (Organisation Québécoise des Personnes Atteintes du Cancer), 1575, 3e Avenue, Québec (Qc) G1L 3Y4, tél. : (418) 529-1425 ou à F.L.A.M. (l'Association des grands brûlés), 1750, avenue Vitré, bureau 102, Québec (Qc),G1J 1Z6, tél. : 418-527-7004.