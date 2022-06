POULIOT, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Raymond Pouliot, époux de madame Pierrette Mainville. Il était le fils de feu monsieur Joseph Pouliot et de feu dame Marie-Rose Gendreau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: Nancy (Stéphane), Patrick et Nicolas; ses petits-enfants tant aimés: Frédérique, Brendon et Ismaël; de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Pouliot est allé rejoindre ses parents, ses frères et ses sœurs qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléances auLe dimanche 19 juin 2022 de 10h à 13h. Monsieur Pouliot sera porté à son dernier repos au cimetière St-Charles, 1460 Boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6, lundi le 20 juin 2022 à 10h30. La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel soignant du 9e étage de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Monsieur Pouliot. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/.