BLOUIN, Rachel Dufresne



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 21 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Rachel Blouin, épouse de feu monsieur Guy Dufresne. Née à St-Jean I.O. le 20 juillet 1927, elle était la fille de feu dame Lucie Fradet et de feu monsieur Justinien Blouin. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Jean I.O. Madame laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Marcel Thivierge), Lise (Daniel Boulay); ses petits-enfants: Sabrina (Christian Morin), Stéphanie (Jérôme Zacharie-Pageau), Olivier (Jessie Rousseau); ses arrière-petits-enfants: Charlie, Arthur, Azilys, Rafaël; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Claude (feu Claudette Lacombe), Anne, Bibiane (feu juge Bruno Bernard), Pierre, Georgette Jolicoeur (feu Ferdinand Blouin), Huguette (feu Jean-Yves Dufresne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Rachel était également la sœur de: Jean-Marie (Rita Bourret), Jacqueline (André Bégin), Béatrice, tous décédées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.