PLOURDE, Albertine

De Ladurantaye



À la Résidence Côté Jardins, le 15 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Albertine De Ladurantaye, épouse de feu monsieur Roméo Plourde. Elle était la fille de feu dame Célina Simoneau et de feu monsieur Louis De Ladurantaye. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles et elle était la sœur de feu Arthur (feu Thérèse Dominique), feu Paul, feu Maurice (feu Denise Lévesque), feu Albert (feu Denise Gaudreau), feu Marie-Alice, feu Béatrice, feu Martin, feu Jean-Louis (Lucille Gamache). Elle était également la belle-sœur de la famille Plourde: feu Thérèse (feu Marcel Lévesque), feu Léopold (feu Marie-Paule Voyer), feu Jean-Baptiste (feu Germaine Bérubé), feu Marie-Laure (feu Gérard Langelier), feu Marie-Ange, feu Lucille (feu Adélard St-Pierre), Ludger (feu Denise St-Onge), feu Madeleine (feu Réal Montreuil), Marcelle (feu Jean-Marie Dion), feu Carmelle (feu Jean-Claude Plante), Carmen (feu Jean-Guy Deschênes), Jean-Louis (feu Louisette Chrétien), Nicole (feu Marcel Moreau); sa filleule Guylaine Langelier; son filleul Luc De Ladurantaye; sa tante Doris Gagné (feu Achille De Ladurantaye) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1 418-687-6084.