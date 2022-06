LAUZÉ, Charlotte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 avril 2022, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Charlotte Lauzé, épouse de feu Ferdinand Auger. Elle était la fille de feu Adrien Lauzé et de feu Aline Lord. Elle demeurait à Sainte-Croix autrefois de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil son fils Serge (Francine Deschênes), sa fille feu Jocelyne (son ex-époux Jean-Pierre Normandin). Elle est allée rejoindre sa sœur Thérèse, ses frères: Cyrille, Clément et René; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Cité des Étoiles de Sainte-Croix et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur mère.où la famille vous accueillera à compter de 10h. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire