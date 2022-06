POULIOT, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 avril 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Gilles Pouliot, Fils de feu Cyrille Pouliot et feu Yvette Hamelin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Vincent Pouliot (Audrey Rioux) et Catherine Pouliot (Israël Mercier), son petit-fils: James Mercier, ses frères et sœurs: Diane Pouliot (Jean Paquet), Pierre Pouliot (Diane Auclair), Louise Pouliot (Michel Noreau), Rejean Pouliot (France Racine) et Benoit Pouliot (Johanne Gallichand), la mère de ses enfants: Guylaine Lord, les membres de la famille Lord ainsi que ses neveux, ses nièces, d'autres parents et de nombreux amis. La famille a confié monsieur Pouliot auLa famille recevra les condoléancesde 12h30 à 14h30 au salon du complexe etL'inhumation de monsieur Pouliot ce fera au Cimetière St-Charles la journée même.