BOLDUC, Louise Guay



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Louise Guay, épouse de monsieur Émile Bolduc. Elle était la fille de feu dame Thérèse Tremblay et de feu monsieur Émilien Guay. Elle demeurait à la Résidence EKLA de Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Ses cendres seront déposées au Mausolée du Parc Commémoratif de la Souvenance à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Émile; ses beaux-fils: Simon Bolduc (Sylvie Grenier) et Daniel Bolduc (Dominique Jalbert); ses petits-enfants: William, Christophe (Emy Beaumont) et Émilia; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bolduc et Guay; plusieurs neveux et nièces notamment Paule-Hélène Guay (Marcel Baribeau), Caroline Guay (Jules Pelletier), feu Frédéric Guay et Alexandre Guay (Stéphanie St-Onge); ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur aînée de Michel Guay de Québec et Hélène Guay du Guatemala. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Auberivière, 485, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 0H6, tél. : 418-694-9316.