AUDET, Claude



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er juin 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Claude Audet, époux de feu madame Laurette Lessard, fils de feu madame Claire Poliquin et de feu monsieur Onésime Audet. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil ses fils: Serge (Hélène Duchaine), feu Richard (Guylaine Roy) et Yvon (Anne Giroux); ses petits-enfants: Charles (Cristelle Grenier), Mélanie (Nicolas Bertrand), François (Ariane Fraser), Isabelle (Stéphane Fillion), Simon (Sarah-Maude Carbonneau), Vincent (Audrey Cloutier) et Martin; ses arrière-petits-enfants: Christophe, Charlie-Rose, Émile, Florence, Zacharie, Thomas, Julia, Maélie, Léo, Alexann, Arthur et Thomas; ses frères et sœurs: feu Jean-Elphège (Denise Potvin), Gaétan (Ramonde Dion), Roch (prêtre des missions étrangères), feu Guy (feu Marthe Royer, Thérèse Demers), Réjeanne (feu Gilles Moore), feu Georgette, feu Blaise (Éthel Guenette) et Céline; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs de la famille Lessard, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Nous aimerions remercier le département des soins palliatifs de l'Hôpital Laval de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) tél.: 418-656-4999, Site web: fondation-iucpq.org ou à la Fondation des maladies de l'œil, téléphone: 418-654-0835, Site web: fodationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaire seront disponibles sur place.