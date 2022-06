COUTURE POULIN, Claire



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 18 avril 2022, est décédée, à l'âge de 76 ans et 2 mois, madame Claire Poulin, épouse de monsieur Gilles Couture. Elle était la fille de feu Maurice Poulin et de feu Marie Paré. Elle demeurait à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13 h à 15 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Gilles; ses enfants: François, Martin (Julie Brûlé), Hélène (Jean-François Lapierre), Vincent (Jean-Paul Charette), Anne; ses petits-enfants: Lola-Rose et Sam Lapierre, Léo et Émeline Couture. Elle était la soeur et la belle-sœur de: Lucie, feu Suzanne, Benoit (Lynda Youde). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du Centre D'Anjou pour leur générosité, leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière (Centre D'Anjou). Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne: www.fondationhndf.ca. Direction funéraire :