GOULET, Kassandra



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 4 juin 2022 à l'âge de 27 ans, nous a quittés entourée de tout notre amour, Kassandra Goulet, copine de Maxime Drolet, fille bien-aimée de monsieur Michel Goulet et de dame Aline Lévesque. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, autrefois de Ste-Brigitte.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité deux heures avant la cérémonie, soit de 12h à 14h. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre ses parents: Aline et Michel; son copain Maxime, sa sœur Stéphanie, sa grand-mère adorée Marie-Thérèse Chénard Lévesque, ses beaux-parents: Marc Drolet et Suzie Rodrigue. Elle quitte également de nombreux amis(es), ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Goulet et Lévesque ainsi que plusieurs collègues et amis(es) au ministère des Transports et au groupe des scouts du district de Québec. Sa famille souhaite remercier sincèrement les docteurs Caroline Kochuyt, Christine Lemay, Pierre Boutet et Marie-Christine Bédard pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers Kassandra. Merci également à l'équipe des soins infirmiers du bloc palliatif, plus particulièrement Odette, Gabrielle, Nancy, Dominic, Félix, Kathy, Josée et Line pour tant de bienveillance et d'humanité. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/