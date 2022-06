Marlène Thibault



À sa résidence de Saint-Damien, le 6 juin 2022, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Marlène Thibault, conjointe de Dominique Mathieu. Elle était la fille de feu Irenée Thibault et de madame Thérèse Rouleau. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lavendredi le 24 juin 2022 de 19h00 à 21h30 etde 10h30 à 13h45.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Dominique Mathieu; ses enfants : Élie Métivier (Louis-Simon Morin), Julie-Pier Métivier (Emmanuel Pigeon); ses petits-enfants : Jade et Aurélie; le père de ses enfants, Serge Métivier et sa famille; sa mère madame Thérèse Rouleau (feu Irénée Thibault), ses frères et ses soeurs: Sylvie (Denis Godbout), Andrée (Émilien Poirier), Lyse, Carole, Jacques (Suzanne Ferland), Denis (Line Mercier), Claude, Marc (Caroline Caron), Guy-Paul (Johanne Marcoux) et elle est allée rejoindre ses frères : feu Benoit et feu Pierre (Rachel Asselin). Elle laisse également dans le deuil les membres de sa belle-famille Mathieu ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es).Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402 Montréal (Québec) H3A 3S5. Des formulaires seront disponibles sur place.