FALARDEAU, Victor



Au CHUL, le 9 janvier 2022, à l'aube de ses 93 ans, est décédé monsieur Victor Falardeau, époux de dame Thérèse Morin, domicilié à Loretteville, fils de feu M. Hector Falardeau et de feu dame Annette Asselin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Charles (Huguette Durand), Paul (Denise Salamin), Vincent (Guylaine Lessard), Bernard (Caroline Desroches); ses petits-enfants: Mylène, Corinne, Pier-Luc et Elmina; ses frères et soeurs: feu Édith, feu Jacqueline, feu Claude, feu Denis, feu Béatrice; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Claire Morin, Marthe Morin, Jacqueline Morin, feu Gilbert Morin, Gaston Morin, Micheline Morin; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). Remerciements au personnel médical, particulièrement à Stéphane, infirmier, pour son soutien à l'accompagnateur. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 14hLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville.